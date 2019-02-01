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Adıyaman’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.59'da merkez üssü Adıyaman merkeze bağlı Lokman köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 3.1 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.59'da merkez üssü Adıyaman merkeze bağlı Lokman köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.

Kaynak: İHA

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