Adıyaman’da 319 yerleşim biriminin yolu kapandı

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 319 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İki haftadan beri özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkili oylan kar yağışı Adıyaman'da hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kırsaldaki yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman merkeze bağlı 33 köy, 32 mezra, Besni 3 köy, 2 mezra, Çelikhan'a bağlı 20 köy, 31 mezra, Gerger'e bağlı 36 köy, 70 mezra, Gölbaşı'na bağlı 7 köy, 7 mezra, Kahta'ya bağlı 6 köy, 13 mezra, Sincik'e bağlı 15 köy, 36 mezra olmak üzeri toplam 125 köy, 194 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Adıyaman genelinde 319 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri 36 iş makinesiyle yolları kapalı olan yerleşim birimlerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA