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Adıyaman'da 51 haneye karantina şoku!

Artan koronavirüs vakalarına karşı Adıyaman ilinde COVİD-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 51 adreste karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman merkezde Covid-19 testi pozitif çıkan Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Hocaömer, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Sümerevler, Siteler, Türkiye Petrolleri, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yunus Emre Mahalleleriyle Bağdere ve Büyük Hasancık Köylerinde bulunan 51 adreste 56 kişi İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alındı.

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:28
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