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Adıyaman'da 64 yaşındaki adama sokak ortasında saldırdılar

Adıyaman'da sokak ortasında bir grubun saldırısına uğrayan 64 yaşındaki Mustafa D. yaralandı.

Adıyaman'da 64 yaşındaki adama sokak ortasında saldırdılar

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında kaldırımda yürüyen Mustafa D. (64), henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir grubun saldırısına uğradı. Belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğrayan ve darp edilerek başından yaralanan adamın yardımına vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Mustafa D.'ye saldıran ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da 64 yaşındaki adama sokak ortasında saldırdılar

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