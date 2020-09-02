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Adıyaman'da 66 adreste karantina uygulamasına geçildi!

Artan koronavirüs vakalarına karşı Adıyaman'da 66 adreste İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararınca karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman merkezde 70 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bir günde 66 adres karantinaya alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Musalla, Örenli, Siteler, Sıratut, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yenisanayi Yeşilyurt ve Yunus Emre mahalleleri ile Kömür beldesi ve Kuyulu köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

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02 Eylül 2020 Çarşamba 14:15
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