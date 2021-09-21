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  3. Adıyaman'da ailelerin 'borç' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da ailelerin 'borç' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman’da iki aile arasındaki ‘borç-alacak’ kavgasında tüfek, taş ve sopalar kullanıldı. 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Adıyaman'da ailelerin 'borç' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı

Öğleden sonra Fatih Mahallesi’nde gerçekleşen olayda ‘borç-alacak’ sebebiyle araları açık olan iki aile arasında tartışma başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma silah, taş ve sopaların yer aldığı kavgaya dönüştü.

HAVAYA TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

L.G. ve S.G.’nin taş ve sopa darbeleriyle yaralandığı kavgada tüfekle havaya ateş açıldı. Olay yerine polisin intikal etmesiyle kavga sonlandırıldı.

Adıyaman'da ailelerin 'borç' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı 2 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karışan 3 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'da ailelerin 'borç' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da ailelerin 'borç' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da ailelerin 'borç' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı

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