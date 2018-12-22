Adıyaman'da bakır medeninde göçük: 1 ölü

ADIYAMAN'da, bakır madeninde meydana gelen göçükte Güral Karadoğan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan yolunun 30'uncu kilometresindeki bakır madeninde meydana geldi. Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan, tünelde olduğu sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karadoğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA