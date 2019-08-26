Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında yaşanılan bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgada Bünyamin Ö., (18), Ahmet P., (15), Bünyamin S., (19), Fatih S. (25) ve Mehmet G., (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet G.'nin başına aldığı darbelerden dolayı hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA