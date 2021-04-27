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  3. Adıyaman'da bir evin bahçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman'da bir evin bahçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde 242 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adıyaman'da bir evin bahçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Taşpınar köyünde M.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alması üzerine operasyon düzenledi.

M.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde yapılan aramada 242 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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