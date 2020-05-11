İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.Bu...

Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine Ozan köyünde 14 gün karantina tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine güvenlik güçleri köyün giriş ve çıkışında önlem aldı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT