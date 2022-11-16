Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alınarak, sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor

Son günlerde köpek saldırılarının ardından kuduz vakalarının artmasıyla belediler önlem almaya başladı. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, karantinaya alınan Sümerevler ve Bahçecik mahallelerinde yakaladıkları sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yaptı.

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Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alınarak, sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç:- "Çok şükür insana bulaşı yok, herhangi bir tırmalama izi yok. Panik yapacak bir durum söz konusu değil"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Kasım Perşembe günü Sümerevler Mahallesi'nde bir kedide kuduz şüphesiyle çalışma başlattıklarını söyledi.

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Bir mahalle karantinaya alındı

Karantinaya alınan hayvanın 1 gün sonra öldüğünü belirten Kılınç, "Dolayısı ile şüphe daha da çok artınca Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verilerek hayvandan alınan numune Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderiliyor ve sonuncunda ise kuduz pozitif çıkıyor." dedi.

Kılınç, şöyle konuştu:

"Çok şükür insana bulaşı yok, herhangi bir tırmalama iz yok. Panik yapacak bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz mahallelerimizde hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarını başlattı. Kuduz erken teşhiste müdahale edildiğinde öldürücü değildir ama gecikirse öldürücülüğü vardır. Ben bu noktada vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, lütfen duyarlı olalım."

Veteriner Hekim Yusuf Işık ise 4 ekiple karantinaya alınan mahallelerde çalışma başlatıldığını dile getirerek, "Ekiplerimiz ile sahadayız. Karantina başlatılan mahallelerde sahipsiz hayvanları tek tek yakalayıp burada hemen kuduz aşılarını yapıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bizlere destek veriyor. Hedefimiz bütün sahipsiz hayvanları aşılamak." diye konuştu.

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