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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Ö.S (32) ve M.H.E (32). gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanların ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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