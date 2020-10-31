Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift can verdi!
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsü 80 yaşındaki Bayram Karais'in vites değiştirmesi esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı traktör, şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ve eşi 65 yaşındaki Ayşe Karais olay yerinde hayatını kaybetti.
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31 Ekim 2020 Cumartesi 08:55
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