Adıyaman’da evde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 2272. Sokak'ta Hasan Gözek'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA