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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'ndeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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