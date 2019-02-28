Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.
Fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'ndeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DHA
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