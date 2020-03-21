Adıyaman'da göçük altında kalan iki işçi yaralandı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde su arızasını gidermeye çalışan iki işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde ana su boru hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışma yapan Besni Belediyesi personeli Ali Çil ve Murat Kuyu,...
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde su arızasını gidermeye çalışan iki işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde ana su boru hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışma yapan Besni Belediyesi personeli Ali Çil ve Murat Kuyu, toprak zeminin kayması sonucu göçük altında kaldı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. İşçiler daha sonra buradaki tedavilerinin ardından Adıyaman Devlet Hastanesine sevk edildi.
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, hastaneye gelerek yaralanan işçiler hakkında bilgi aldı.
İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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