Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı

ADIYAMAN kırsalında görülen çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Adıyaman'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup genç, Pirin köyünde 20 santim büyüklüğünde çekirge gördü. Bu büyüklükteki çekirgeyle ilk kez karşılaşanlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Etçil olduğu belirtilen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği kaydedildi.

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DHA