Adıyaman'da HDP'li aday ve 3 kişiye terör propagandasından gözaltı ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde jandarma, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası ile aralarında Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı HDP'li...

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