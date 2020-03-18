İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güneşkaş köyünde I.A, H.Ç. ve F.H'nin ikametlerinden inşaat demirleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Görgü tanıklarının...

Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güneşkaş köyünde I.A, H.Ç. ve F.H'nin ikametlerinden inşaat demirleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A. ve H.B'yi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere, İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, çaldıkları malzemeler de sahiplerine teslim edildi.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT