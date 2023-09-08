Adıyaman’da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 kadın yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 3 kadın yaralandı. Olayın şüphelileri, nefes kesen operasyonla saklandıkları yerde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşityurt Mahallesi 2156 Sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. O esnada olay yerinden geçmekte olan T.Y., N.D., ve S.D., isimli 3 kadın çatışmanın ortasında kaldı. Tüfeklerden çıkan saçmaların kendilerine isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçarak bir binanın çatısında saklanan bir şahıs, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken kavgaya karışıp olay yerinden kaçan diğer şahısların yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(CK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)