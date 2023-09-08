Adıyaman’da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 3 kadın yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Adıyaman’da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 3 kadın yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli, nefes kesen operasyonla saklandığı yerde yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2156 Sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. O esnada olay yerinden geçmekte olan T.Y., N.D. ve S.D. isimli 3 kadın çatışmanın ortasında kaldı. Tüfeklerden çıkan saçmaların kendilerine isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçarak bir binanın çatısında saklanan bir şahıs, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken kavgaya karışıp olay yerinden kaçan diğer şahısların yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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