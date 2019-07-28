Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi'nden Besni'nin Suvarlı Beldesi'ne giden sürücüleri öğrenilemeyen 46 ABA 370 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 46 P 8360 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada araçlarda bulunan Zafer Türkmen ile Özcan Kalınkara yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA