Adıyaman'da işçileri taşıyan minibüs evin duvarına çarptı! 15 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Akkuyu Köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Işık hakimiyetindeki 47 KP 504 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücüyle minibüsteki 14 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.