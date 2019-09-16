Adıyaman'da kaçak nargile tütünü operasyonu

ADIYAMAN'da, nargile tütünü üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 969 paket kaçak ve sahte nargile tütünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir depoda nargile tütünü üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 3 bin 969 paket sahte ve kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Tütüne el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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DHA