Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü
Adıyaman'da bipolar hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 27 yaşındaki Zeynep D., evde tartıştığı yengesini ve kendi oğlunu ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan hasta kadın dışarıda dolaşırken yakalandı.
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21 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
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