  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü

Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü

Adıyaman'da bipolar hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 27 yaşındaki Zeynep D., evde tartıştığı yengesini ve kendi oğlunu ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan hasta kadın dışarıda dolaşırken yakalandı.

Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!

Hava durumu (21 - 22 - 23 Mayıs 2020) Sağanak yağış geliyor!Hava durumu (21 - 22 - 23 Mayıs 2020) Sağanak yağış geliyor!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!

Fatih Erbakan'ın çocuk yaştaki evliliklerle ilgili sözlerine büyük tepki!Fatih Erbakan'ın çocuk yaştaki evliliklerle ilgili sözlerine büyük tepki!

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:22

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!
Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü
Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Isparta'da rehin alma olayı! Genç, alkollü adamın elinden zor kurtuldu
Isparta'da rehin alma olayı! Genç, alkollü adamın elinden zor kurtuldu
Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
Hava durumu (21 - 22 - 23 Mayıs 2020) Sağanak yağış geliyor!
Hava durumu (21 - 22 - 23 Mayıs 2020) Sağanak yağış geliyor!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!
AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, trafik kazasında yaralandı
AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, trafik kazasında yaralandı
Güzel havayı gören vatandaşlar Taksim'e koştu!
Güzel havayı gören vatandaşlar Taksim'e koştu!