Adıyaman’da kapkaç dehşeti

Adıyaman'da bir kadın, yolda yürüdüğü esnada iki şahsın kapkaçlı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında yürüyen Selma Korkut isimli kadına arkadan yaklaşan kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şahıs, kadının kolundaki çantayı alarak hızla kaçtı. Ara sokaklardan izlerini kaybettiren şahıslar kayıplara karışırken vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çantayı alarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan çanta içerisinde 900 TL para, cep telefonu ve bazı önemli evrakların bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kapkaç olayının yaklaşık 3-4 yıl önce bir daha yaşandığı ve şahısların kısa sürede yakalandığı, bu olayın ise Adıyaman tarihinde ikinci olay olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA