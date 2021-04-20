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Adıyaman'da karantinaya alınan adreslerin kapısına yapıştırmalı uyarı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karantinaya alınan adreslerin kapılarına vatandaşları uyarmak maksadıyla "İzolasyon" yazıları yapıştırılıyor.

Adıyaman'da karantinaya alınan adreslerin kapısına yapıştırmalı uyarı

Besni ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, karantinaya alınan adresleri, köyleri ve mahalleleri belirledikten sonra oluşturulan ekipler tarafından kapılara not yapıştırarak aynı mahalle ve apartmanda yaşayan insanların daha dikkatli olmalarını sağlıyor.

Yapılan bu çalışma evlerin izolasyonunun bilinmesi ve ihlal edilmemesi için yapılıyor. Bu çalışma sayesinde vatandaşların korona virüs salgınına karşı daha dikkatli olması sağlanıyor.

Yapıştırmalarda, "İzolasyon! Bu adres 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Ve 72. Maddeleri gereğince 10 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Adıyaman'da karantinaya alınan adreslerin kapısına yapıştırmalı uyarı

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