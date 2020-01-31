Adıyaman’da karbonmonoksit gazından 1 kişi öldü, 125 kişi zehirlendi

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 1 kişi hayatını kaybederken, 125 kişi ise zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Gece başlayıp sabah saatlerine kadar süren rüzgardan dolayı merkeze bağlı Kuştepe köyünde ikamet eden 35 yaşındaki Servet Özer, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan Özer için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Servet Özer, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Adıyaman genelinde meydana gelen karbonmonoksit gazından 125 kişi etkilendi. Gazdan zehirlenen vatandaşların birçoğu 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım isterken bazı vatandaşlar ise yakınları tarafından kendi araçlarıyla hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri gerçekleştirilen gazdan etkilenen vatandaşlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçelerde bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan 125 kişiden 81'inin yapılan kontroller sonucunda taburcu edildiği 44 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA