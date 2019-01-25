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Adıyaman’da kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Bahçecik Mahallesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler karışınca ortalık karıştı. Taş ve sopalarla kavga eden aile fertlerini ayırmakta olay yerine giden polis ekipleri güçlük çekti. Çok sayıda polis ekibi olay yerine takviye olarak çağrıldı.

Kavgada Bekir T. ve Halil İbrahim D. taş ve sopalarla yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman’da kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman’da kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Kaynak: İHA

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