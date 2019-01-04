Adıyaman'da kazada ölen üniversiteli genç kız Kuşadası'nda toprağa verildi

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen (21), annesi Sevkinaz Dağdelen'in yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Dağdelen için kazılan üç mezar yerinden de kaya çıkması nedeniyle cenaze 3 saat gecikmeli defnedilebildi.

Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e, 2 Ocak akşamı, Altınşehir Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken M.D. yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan 2 öğrenci çağırılan ambulansla, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 öğrenciden Elif Dağdelen aynı gün, Emine Şevval Aytemir de bugün yaşamını yitirdi.

BABA OCAĞI ÖNÜNDE NAMAZ KILINIP, HELALLİK ALINDI

Dağdelen'in otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, memleketi Aydın'a getirildi. Dağdelen'in cenazesi ilk olarak, yılardır eşinden ayrı yaşayan babası Mustafa Dağdelen'in Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada tabutun üzerine duvak serilip, helallik alındı. Ardından öğle vakti beklenmeden cenaze namazı kılındı. Daha sonra genç kızın cenazesi, annesi Sevkinaz Dağdelen'in yaşadığı Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'ne götürüldü.

ÜÇ MEZAR KAZILDI

Anne Sevkinaz Dağdelen'in isteği üzerine genç kızın cenazesi, burada evlerinin yakınında bulunan İslamşanlı Mezarlığı'na getirildi. Ancak, burada beklenmedik bir durumla karşılaşıldı. Kuşadası Belediyesi görevlileri tarafından kazılan iki mezar yerinde de kayaya rastlanması üzerine Dağdelen'in cenaze aracında bekletilen cenazesinin, İslamşanlı Camisi'ne götürülmesine karar verildi. Bu arada üçüncü bir mezar yeri kazılmaya başlandı. Ancak bu mezar yerinde de kayalara rastlandı. Bunun üzerine hilti ile kaya parçalanarak mezarın kazılmasına devam edildi. 6 belediye görevlisinin 3 saatlik çabası sonucunda mezar hazırlandı. İkinci kez kılınan namazın ardından Dağdelen'in cenazesi tekrar mezarlığa getirilip, gözyaşları içinde toprağa verildi. Buradaki cenaze törenine Dağdelen'in babası Mustafa Dağdelen de katıldı.

Ailesinin tek çocuğu olan ve öğretmen olma hayali kuran Elif Dağdelen'in bu yıl okulunu bitirip Kuşadası'ndaki annesinin yanına dönmeyi planlarken, hayatının baharında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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DHA