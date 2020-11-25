Adıyaman'da koronavirüs alarmı valiliği harekete geçirdi! Çok sayıda ev karantinaya alındı

Türkiye genelinde koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Bir çok ilimizde pozitif vakaların artması nedeniyle il valilikleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların önüne geçebilmek için yeni kararlar almaya devam ediyor. Adıyaman'da koronavirüs alarmı valiliği harekete geçirdi. Çok sayıda evin karantinaya alındığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

TAM 133 EV!

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 133 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.