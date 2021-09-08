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Adıyaman’da köylüler tarafından 65 milyon yıllık fosil bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Sırrı Kaya tarafından bulunan deniz istiridyesi fosilinin 65 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Adıyaman’da köylüler tarafından 65 milyon yıllık fosil bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Sırrı Kaya, köyün yakınında gezintiye çıktığı esnada ormanlık alanda farklı yapıda bir taş dikkatini çekti. Taşı eve götüren Kaya, Müze Müdürlüğüne konu hakkında bilgi verdi.

Müze Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk incelemede taşın 65 milyon yıllık deniz istiridyesi fosiline ait olduğunu belirtti. Bölgede yapılan incelemede birçok fosilin daha olduğunu bulunduğu söyleyen ekipler, bölgede geniş çaplı çalışma yapılacağını bildirdi. Yetkililer konuya bahsi geçen canlının Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığını ifade ettiler.

Adıyaman’da köylüler tarafından 65 milyon yıllık fosil bulundu

'BENZER TAŞLAR GÖRDÜM'

Köyün etrafında buna benzer taşları çokça gördüğünü söyleyen Kaya ancak bunların fosil olup olmadığını bilmediğini belirtti. Taşların incelenmesini ve turizme kazandırılmasını isteyen Kaya şunları söyledi:

"Ormanlık alanda bazen gezinti yapıyorum. Dikkatimi bir taş çekti, aldım, içinde değişik şeyler olduğunu fark ettim. Çocuklarım internetten bunu araştırdıklarında fosil olduğunu söylediler. Daha sonra Adıyaman'dan müze çalışanlarının buraya geldiklerini ve bu fosiller hakkında araştırma yaptıklarını öğrendim. Ben de yetkililere ulaşıp taşı gösterdim. Bu taşı istenirse yetkililere teslim edeceğim, bende kalırsa da evimde muhafaza edeceğim."

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