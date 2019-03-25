Adıyaman’da “Milli İstihdam Seferberliği” başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde yürütülen Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleştirildi.

İstihdam Seferberliği faaliyetlerinin Adıyaman'da etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçmesi ve projenin yol haritasını belirlemek üzere Vali Aykut Pekmez Başkanlığında ATSO Konferans Salonunda toplantı yapıldı. Düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret Borsası Meclis Başkanı İşadamı Abdullah Tutak, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, STK Başkanları, Sanayici ve İşadamları ile esnaflar katıldı.

Toplantıda İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, işverenlere yönelik İŞKUR destekleri ile ilgili bir sunum yaparken, SGK İl Müdürü Fuat Tekin'de SGK Teşvikleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, cumhurbaşkanın himayelerinde başlatılan milli istihdam seferberliğinin başladığı günden bu yana Türkiye genelinde 1 Milyon 250 Bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Toplantıda işadamlarına seslenen AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Yatırımcı huzur ve güvenin olduğu yere yatırım yapar. Çok şükür Adıyaman ilimiz huzur, hoşgörü ve güven kentidir. Adıyaman'a yatırım yapmak ve istihdam sağlamak için bütün şartlar hazırdır. İstihdam ve yatırım yapmak isteyen bütün müteşebbislerimize her türlü kolaylığı sağlıyor ve sağlamaya hazırız. Şu anda Adıyaman OSB'miz dolmuştur. Bunun yanında Mermer İhtisas OSB'yi de kuruyoruz. OSB'lerimizi merkezle sınırlandırmadık. Üç büyük ilçemize de organize sanayi bölgeleri kurduk. Milli İstihdam Seferberliği devletimizin desteklediği çok ciddi bir projedir. Bu proje kapsamında 2 ay gibi kısa bir sürede Türkiye genelinde 1 Milyon 250 Bin kişilik bir istihdam sağlandı. Bu proje kapsamında Adıyaman'da da hedefimiz 15 Bin kişilik bir istihdam hedefini yakalamaktır" dedi.

Milli İstihdam Seferberliği projesinin önemine değinen Vali Aykut Pekmez ise, "Öncelikle üretimimizi artırmalıyız. Üretimimizi ne kadar artırırsak ülkemizdeki ekonomik güç ve refah seviyesi de aynı oranda artmış olacak. Malumunuz olduğu üzere 21 Ocak'ta TOBB Ekonomi Şurasında cumhurbaşkanımızın himayelerinde Milli İstihdam Seferberliği başlatıldı. Projede yer alan ve Adıyaman için konulan 15 bin kişilik istihdam hedefini yakalamaktan ziyade önemli olan bu imkanlardan maksimum faydalanmaktır bu esnaf ve sanayicilerimiz için önemli bir fırsattır. Bugün bu toplantı ile amacımız, bu projeyi siz değerli esnaf ve sanayicilerimizle istişare ederek eksiklikleri gözden geçirmektir. Bu projenin amacına ulaşması için bizlere ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İnsanlarımıza iş ve aş verilerek sanayimizin çarklarının dönmesini sağlamak gerçekten çok önemlidir. Ülkemize karşı yapılan ekonomik dayatmalara karşı her alanda güçlü olmamız gerekiyor. Bunun da yolu üretimden geçiyor. İnşallah bu teşvikler sayesinde hem Adıyaman'ımızda hem de ülkemizde istihdam noktasında yaşadığımız sıkıntıyı gidermiş oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA