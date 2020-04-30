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  3. Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.İsa Varal (50) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çat Köyü Düdan mevkisinde şarampole devrildi.Kazada sürücü Varal, olay yerinde hayatını kaybetti Yaralanan Aziz Ünal...

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsa Varal (50) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çat Köyü Düdan mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Varal, olay yerinde hayatını kaybetti

Yaralanan Aziz Ünal ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sincik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Varal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA




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