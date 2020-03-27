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Adıyaman'da, PKK'ya ait sığınak bulundu

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince kırsal alanda düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu.

Adıyaman'da, PKK'ya ait sığınak bulundu

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince kırsal alanda düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanda yapılan arazi arama taramasında PKK'ya ait kış üstlenmesi için hazırlanan sığınak bulundu. İçinde yaşam malzemesi ele geçirilen sığınak güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: DHA




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