Adıyaman’da sağlıkçılar ile deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından Adıyaman'dan Elazığ'a gidip çalışmalara katılan 112 acil sağlık hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, idareciler ve kurtarma ekiplerinde görev alan sağlık personelleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ayrıca Adıyaman'da alınan sağlık tedbirleri ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, deprem bölgesinde faaliyet gösteren UMKE, 112 ekipleri ve depremin sembolü haline gelen UMKE personeli Emine Kuştepe'ye göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA