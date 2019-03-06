Adıyamanda Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği K.A.A., isimli şahsı durdurarak üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı.

Durumundan şüphelenilen şahsın yapılan üst aramasında 2 fişek halinde 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddesine jandarma ekipleri tarafından el konulurken şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.