Adıyaman’da tabanca ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta 1 adet tabanca ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta 1 adet tabanca ele geçirdi.
Jandarma ekipleri merkeze bağlı Yarmakaya Köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda 1 adet 7x65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet mermi ele geçirildi.
Olayla ilgi bir kişi gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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