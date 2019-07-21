Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü öldü (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Adıyaman'da kullandığı yakıt tankerinin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Ömer Tepe, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tepe'nin, cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

DHA