Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü öldü (2)
Adıyaman'da kullandığı yakıt tankerinin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Ömer Tepe, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Adıyaman'da kullandığı yakıt tankerinin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Ömer Tepe, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tepe'nin, cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.
DHA
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