Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)
Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A. Y. ve T. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA
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