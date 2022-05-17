Adıyaman'da terör operasyonu! Eski HDP İl Başkanı tutuklandı!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen M.V'yi gözaltına aldı.

ESKİ İL BAŞKANI TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre: Gözaltına alınan M.V.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı Adıyaman Sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Tutuklanan zanlının, 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.