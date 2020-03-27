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  3. Adıyaman'da terör propagandasına 1 gözaltı

Adıyaman'da terör propagandasına 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör propagandasına 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan bir kişiyi belirledi. Ekipler daha sonra kimliği açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA




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