Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Nedim Sümbül idaresindeki 02 LH 083 plakalı tır, Adıyaman-Kahramanmaraş kara yolu Balkar Beldesi yakınlarında önünde seyreden ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.Kazada...
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Nedim Sümbül idaresindeki 02 LH 083 plakalı tır, Adıyaman-Kahramanmaraş kara yolu Balkar Beldesi yakınlarında önünde seyreden ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücülerden Sümbül ile yanında bulunan Abdullah Alkayış yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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