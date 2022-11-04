Adıyaman'da tüyler ürperten çocuk cesedinin kimliği belli oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde boş bir arazideki havuzun kenarında yarı çıplak halde bulunan cesedin, 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki Miraç Turan'a ait olduğu belirlendi. Bugün defnedilen çocuğun ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi.

Melahat Ersoy
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Adıyaman'da tüyler ürperten çocuk cesedinin kimliği belli oldu

Olay, dün akşama doğru Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazideki havuz kenarında yarı çıplak şekilde bir çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adıyaman'da tüyler ürperten çocuk cesedinin kimliği belli oldu

CESET MORGA KALDIRILDI

İhbarın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 GÜNDÜR KAYIPTI

Burada yapılan inceleme ve araştırma sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Miraç Turan’a ait olduğu belirlendi. Çocuğun yapılan otopsisinde ölüm nedeni belirlenemezken, cesette herhangi bir darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmadığı öğrenildi.

Adıyaman'da tüyler ürperten çocuk cesedinin kimliği belli oldu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Turan'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan inceleme ve alınan örneklerin ardından Turan'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Cenaze, Arıkent Mezarlığında defnedilirken kesin ölüm nedenin ortaya çıkacağı adli tıp raporunun ise 20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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