Adıyaman'da üç araç birbirine girdi! Can pazarı yaşandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Adıyaman - Gölbaşı karayolunda üç otomobilin karıştığı kazada polis memurunun eşi Serap Tören hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News

Alınan bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Adıyaman Gölbaşı karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kadir Erdem hakimiyetindeki 34 LS 3079 plakalı otomobil, polis memuru Harun Tören idaresindeki 27 ASJ 19 plakalı otomobil ile Şeyho Bozkurt yönetimindeki 02 EE 224 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Adıyaman'da üç araç birbirine girdi! Can pazarı yaşandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

POLİS MEMURUNUN EŞİNDEN ACI HABER

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemede polis memurunun eşi Serap Tören’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adıyaman'da üç araç birbirine girdi! Can pazarı yaşandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada araç sürücüleriyle birlikte yaralanan Mehmet Karaca, Nurey Bozkurt, Ramazan Erdem, Elif Tören, Reyhan Ece Tören, Atilla Kösen, Serap Tören, Seval Mesa Tören (10 kişi) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Adıyaman'da üç araç birbirine girdi! Can pazarı yaşandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Olay yerinde hayatını kaybeden polis memurunun eşi Serap Tören’in cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da üç araç birbirine girdi! Can pazarı yaşandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

0
0
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: "Biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu"
Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: "Biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu"
AK Partili Özhaseki, 2023 seçimleri için konuştu "Bu seçim dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin de seçimi"
AK Partili Özhaseki, 2023 seçimleri için konuştu "Bu seçim dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin de seçimi"
Kocaeli'nde denizi kirleten gemiye para cezası!
Kocaeli'nde denizi kirleten gemiye para cezası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Bizim Programı'nda konuştu: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için kilometrelerce yol gidenlere izin vermez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Bizim Programı'nda konuştu: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için kilometrelerce yol gidenlere izin vermez
Son Haberler
52/1-d Trafik Cezası Nedir? 52/1-d Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
52/1-d Trafik Cezası Nedir? 52/1-d Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Adıyaman'da üç araç birbirine girdi! Can pazarı yaşandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Adıyaman'da üç araç birbirine girdi! Can pazarı yaşandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
22 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 22 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
22 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 22 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
52/1-c Trafik Cezası Nedir? 52/1-c Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
52/1-c Trafik Cezası Nedir? 52/1-c Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Esra Erol'un programında ortalık karıştı! Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşti, o iddia karşısında deliye döndü
Esra Erol'un programında ortalık karıştı! Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşti, o iddia karşısında deliye döndü
İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti
İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu! Başörtüsü için Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Sıkıyorsa referanduma götürelim, kararı millet versin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu! Başörtüsü için Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Sıkıyorsa referanduma götürelim, kararı millet versin"
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"