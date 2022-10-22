Adıyaman'da üç araç birbirine girdi! Can pazarı yaşandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Adıyaman Gölbaşı karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kadir Erdem hakimiyetindeki 34 LS 3079 plakalı otomobil, polis memuru Harun Tören idaresindeki 27 ASJ 19 plakalı otomobil ile Şeyho Bozkurt yönetimindeki 02 EE 224 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı.

POLİS MEMURUNUN EŞİNDEN ACI HABER

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemede polis memurunun eşi Serap Tören’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada araç sürücüleriyle birlikte yaralanan Mehmet Karaca, Nurey Bozkurt, Ramazan Erdem, Elif Tören, Reyhan Ece Tören, Atilla Kösen, Serap Tören, Seval Mesa Tören (10 kişi) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden polis memurunun eşi Serap Tören’in cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.