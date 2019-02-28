Adıyaman'da uyuşturucu ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı
ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine yolda yaya olarak giden grubu durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 37 gram uyuşturucu ele geçirildi. Grupta bulunan M.Y., Z.B., E.Ö., A.Y., H.Ç., M.S., İ.A., İ.Ö. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.