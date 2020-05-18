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  3. Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı belirlenen 11 kişi, gözaltına alındı.

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı belirlenen 11 kişi, gözaltına alındı.

Kayaönü köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurarak, üst araması yaptığı 11 kişide çeşitli miktarlarda uyuşturucu buldu. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 11 şüpheliyi sorgulamak üzere karakola götürdü.

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Kaynak: DHA


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