Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, 2 farklı noktada düzenlediği operasyonda 6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 550 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, M.S., F.S. ve C.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA