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  3. Adıyaman'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği canlı canlı gömdüler! Bebeği bulan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

Adıyaman'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği canlı canlı gömdüler! Bebeği bulan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

Adıyaman'da 2-3 gün önce doğduğu öne sürülen bir bebek, mezarlıkta gömülü şekilde bulundu. Bebek yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği canlı canlı gömdüler! Bebeği bulan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

Edinilen bilgilere göre olay Adıyaman Eski Belediye Mezarlığında meydana geldi. Mezarlığın yanında bulunan okuldan çıkan lise öğrencileri şehitler için dua etmek için geldikleri mezarlıkta bir bebeğin ağlama seslerini duydu. Sesi dinleyerek mezarlığın içine ilerleyen öğrenciler 2-3 günlük olduğu belirlenen bebeği ayakları dışarıda gömülü şekilde buldular.

Adıyaman'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği canlı canlı gömdüler! Bebeği bulan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

TEDAVİ ALTINA  ALINDI

Toprağı eşen bebekler kız bebeği topraktan çıkardıktan sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesini yaptığı bebek ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bebek ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.

Adıyaman'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği canlı canlı gömdüler! Bebeği bulan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

"BEBEK TEK AYAĞI ÇIKMIŞ ŞEKİLDE AĞLIYORDU"

Bebeği bulan öğrenciler büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarına hakim olamadılar. Bebeği bulan lise öğrencisi Esranur Yücedağ, okuldan çıktıktan sonra şehitlerin mezarlarını ziyaret edip dua etmek için mezarlığı geldiklerini anlattı. Geçerken bebeğin ağlama seslerini duyduklarını ifade eden Yücedağ, "Zor nefes alıyordu. Bizde hemen gelip baktık. Bebek tek ayağı çıkmış şekilde ağlıyordu. Biz de hemen toprağı kazdık. Bebeği çıkarttığımızda bebek titriyordu. En fazla 2-3 günlüktü. Üzerinde zıbın vardı. Canlı canlı gömülmüştü” diye konuştu.

Adıyaman'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği canlı canlı gömdüler! Bebeği bulan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

"ÜZERİNİ AÇTIK NEFES ALIYORDU" 

Öğrenci Nisanur Yüce ise ağlama seslerini duyduktan sonra bebeğin gömüldüğü yere geldiklerini belirterek " Ayak gördük, korktuk ilk başta. Sonra üzerini açtık nefes alıyordu. Sonra topraktan çıkarttık. Üstünü lacivert bir pijama ile örtmüşlerdi. Çıkarttığımızda titriyordu, sonra arkadaşı gönderdik birilerini çağırdı” ifadelerini kullandı. 

Mezarlık görevlisi Mustafa Doğan ise cuma namazında olduğu esnada olayın yaşandığını ve bir şey görmediğini söyledi.

Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.

Adıyaman'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği canlı canlı gömdüler! Bebeği bulan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

Adıyaman'da vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği canlı canlı gömdüler! Bebeği bulan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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