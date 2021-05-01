2021 Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910172Uzun atlamacı engel tanımıyor! Görme engelli Abdürrahim Kılıç milli forma için ter döküyor2021 Nuh Naci Yazgan Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204610318Somali'deki ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı yapıldıİsmail Altunsaray kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim?2021 Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511055Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü mesajı: Emek erdemdirEnder Balkır kimdir, nereli, kaç yaşında? | Ender Balkır hayatı2021 Nuh Naci Yazgan Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204610257Kalekim ne zaman halka arz olacak? Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 Kişi tutuklandı!

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 Kişi tutuklandı!

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 Kişi tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 cep telefonu, 8 SIM kart, 56 kredi kartı ve 2 bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. ile V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT